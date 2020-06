Alems prorroga suspensão de sessões e reuniões por mais 60 dias

Tamanho do texto

Luciana Nasser/ALEMS Medida é por conta do aumento do Covid-19

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) prorrogou para até o fim de agosto a suspenção de serviços e sessões legislativas. A medida, publicada no Diário Oficial do Parlamento desta quinta-feira (25), visa a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

Com isso, seguem suspensos até o dia 31 de agosto o atendimento ao público e a realização de eventos coletivos, como sessões solenes, reuniões de frentes parlamentares e visitação institucional. Também seguirá suspenso o prazo de tramitação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa.

Por outro lado, seguirá ocorrendo normalmente, através de videoconferências, as sessões plenárias e as reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e das comissões temáticas de mérito.

No período, o expediente na Assembleia Legislativa terá número reduzido de servidores, limitado a dois por período em cada um dos gabinetes parlamentares e cinco por período em cada uma das secretarias. Todos os servidores estarão obrigados a usar máscaras sob pena responder à falta grave.