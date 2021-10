Acompanhe os debates sobre retomada das obras do Centro de Belas Artes

Tamanho do texto

Na audiência pública desta sexta-feira (01), vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, debatem a retomada das obras do Centro de Belas Artes, construção que está paralisada desde 2014.

A obra de 14 mil metros quadrados, localizada na Avenida Ernesto Geisel com a Rua Plutão, foi iniciada em 1991 no governo de Pedro Pedrossian, na época o projeto previa a construção de uma nova rodoviária na Capital, após 14 anos o projeto passou por readequação para se tornar o Centro de Belas Artes de Campo Grande. Em maio deste ano, uma comitiva composta por oito vereadores vistoriou o espaço e constatou o abandono do local.

O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Cultura da Casa de Leis, composta pelos vereadores Ronilço Guerreiro (Podemos) que atua como presidente, Júnior Coringa (PSD) vice-presidente, Beto Avelar (PSD), Professor Juari (PSDB)e Gilmar da Cruz (Republicanos) e contará com representantes poder público municipal e estadual, Ministério Público, entidades de classe, entre outros interessados no tema.