Beto Pereira irá destinar R$ 800 mil para Colégio Militar de Campo Grande

Divulgação/Assessoria Beto Pereira em visita ao Colégio Militar de Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (18), o Colégio Militar de Campo Grande recebeu a visita do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), que verificou a falta de ar-condicionado nas salas de aula da instituição.

A mãe Kátia Boldrini, presidente da Associação de Pais e Mestres (APM) do Colégio Militar de Campo Grande, relata que os pais acabam tendo que contribuir nos dias mais quentes. “Nós, pais, disponibilizamos em dias quentes os ventiladores, mas não ajuda muito pois o ar quente continua circulando no ambiente de sala de aula. Com alguns alunos sofrendo com baixa pressão e cansaço. E ter o ar-condicionado no ambiente escolar ajudaria muito os alunos".

De acordo com o Comandante do Colégio Militar, Coronel Pires, as atividades extracurriculares, como esportes, são afetadas pelas condições climáticas extremas, levando ao cancelamento em dias de calor intenso, que afeta mais o colégio de Campo Grande, em comparação aos demais colégios militares do país.

Diante da situação, o deputado federal Beto Pereira comprometeu-se a destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil para a compra e instalação de sistemas de ar-condicionado nas 32 salas no Colégio Militar de Campo Grande, beneficiando diretamente 950 alunos do 6º do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.