Candidatos dentro do arco de alianças do PSDB terão mais chances

Assessoria Deputado estadual Zé Teixeira, do PSDB

Assessoria

Deputado estadual Zé Teixeira, do PSDB

O deputado Zé Teixeira acredita que os atuais prefeitos candidatos dentro do arco de alianças formado pelo PSDB terão mais chances de sucesso nas Eleições Municipais de 2024.

O deputado aponta o nome do prefeito Juliano Ferro (Ivinhema) que concorrerá à reeleição e dos prefeitos Marcos Pacco (Itaporã) e André Nezzi (Caarapó) que devem indicar seus sucessores. Zé Teixeira também cita os nomes dos tucanos Eduardo Campos (Ponta Porã), Cileide Cabral (Jateí), Professor Lúcio Flávio (Douradina) e Wagner da Garagem (Fátima do Sul). Em Nova Andradina, o deputado já fez compromisso de apoiar a candidatura do PSDB.

O parlamentar destaca a atuação do presidente do partido em Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja. "Ele preside o PSDB com muita sabedoria. Com a orientação do Reinaldo e o apoio do governador Eduardo Riedel, estamos construindo um vitorioso projeto para o Estado. Acho que os nossos prefeitos serão reeleitos ou farão o sucessor", avalia.

Em alguns municípios, Zé Teixeira revela que apoiará pré-candidatos de outros partidos, mas não necessariamente adversários do PSDB. Como exemplo, o ex-vereador Gleiton Lima da Silva, o “Tico”, em Guia Lopes da Laguna; do prefeito José Paulo Paleari, em Nova Alvorada do Sul; do Toninho da Cofapi, em Inocência; do prefeito Lúcio Roberto, em Santa Rita do Pardo; do advogado Juliano Miranda, o "Guga", em Jardim; do prefeito Lucas Foroni, em Rio Brilhante e do prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Waldemir de Souza Volk, o "Japão". O deputado também vai acompanhar os candidatos apoiados pelo vereador João Carlos Vera Gonçalves, o "Corumbá", em Nioaque, e Xande Palmieri, em Bela Vista.