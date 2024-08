Deputada Gleice Jane alerta para crises ambientais e impactos na pesca no Rio Paraná

Fernanda Oliveira

Luciana Nassar Deputada fala sobre crises ambientais

Deputada fala sobre crises ambientais

Durante uma visita às comunidades ribeirinhas de Batayporã, a deputada Gleice Jane (PT) expressou sua preocupação com os impactos ambientais na região, focando na pesca do Dourado e nas condições do Rio Paraná. A deputada destacou que a abertura das comportas da Usina Engenheiro Sérgio Motta tem gerado problemas significativos, como o aumento da proliferação de algas devido à falta de oxigênio, o que está dificultando a pesca. Ela sugeriu que as comportas sejam abertas durante o dia para mitigar esses problemas e garantir melhores condições para os pescadores.

Gleice Jane também encaminhou uma solicitação à Companhia Energética de São Paulo (Cesp) para que modifique o horário e o fluxo da abertura das comportas, alegando que a atual situação está prejudicando a qualidade da água e o ecossistema do rio. A deputada pediu ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ibama uma fiscalização mais rigorosa das operações da usina e a implementação de práticas sustentáveis, com ênfase no controle das algas e na colaboração com as comunidades locais para envolver os pescadores na gestão dessas práticas.

Além disso, Gleice solicitou ao Governo do Estado a realização de estudos sobre a proibição da pesca do Dourado, uma medida que, segundo os pescadores, pode causar desequilíbrios no meio ambiente se não for acompanhada de informações adequadas. A deputada enfatizou a necessidade de uma resposta às demandas dos pescadores e uma análise cuidadosa dos impactos dessa proibição para assegurar a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade da pesca na região.