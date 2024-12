José Carlos Barbosa assume o Governo de Mato Grosso do Sul durante férias de Eduardo Riedel

Elaine Oliveira

Capital News



Bruno Rezende / Arquivo Governo do MS Governador Eduardo Riedel vai sair de férias e seu vice José Carlos Barbosa assume o Governo do MS

O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa (PSD), o popular Barbosinha, assumirá o comando do Executivo Estadual na próxima quinta-feira, 2 de janeiro, durante o período de férias do governador Eduardo Riedel (PSDB). Barbosinha permanecerá no cargo até o dia 12 de janeiro, conduzindo as ações do estado.

Este será o terceiro momento em que Barbosinha ocupa a posição de governador em exercício. Em 2023, ele assumiu o posto duas vezes: em maio, durante a viagem de Riedel a Nova York, e em um período de férias do governador. Na ocasião de maio, o vice-governador permaneceu à frente do estado por quatro dias, enquanto em outro momento esteve por 12 dias no comando.

Com experiência em gestão pública, Barbosinha terá a responsabilidade de manter a continuidade das ações do governo e atender às demandas prioritárias da população sul-mato-grossense durante o período de transição.