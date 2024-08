Governo nomeia 222 aprovados em concurso parado Hospital Regional

Fernanda Oliveira

O Governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (28), a nomeação de profissionais aprovados no concurso público da Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU/MS), que atuarão no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). O Diário Oficial do Estado (DOE) desta manhã publicou as listas com os nomes dos novos servidores entre as páginas 132 e 139, totalizando 222 nomeações. Entre os profissionais estão 20 auxiliares de serviços hospitalares, 30 médicos, 45 técnicos de enfermagem, entre outros, que irão reforçar a equipe do HRMS.

De acordo com a gerente de Gestão de Pessoas do HRMS, Elisandra Kunzler Bronzoni, das 279 vagas ofertadas no concurso, 222 foram preenchidas. A próxima etapa será a publicação da convocação para inspeção e posse dos novos servidores. A diretora-presidente da FUNSAU/MS, dra. Marielle Alves Corrêa, expressou satisfação com a nomeação e ressaltou o esforço da direção para preencher as escalas vagas e melhorar o atendimento à população, destacando também a abertura de processos seletivos emergenciais para profissionais de enfermagem.

A dra. Marielle Alves Corrêa destacou que o hospital enfrenta uma demanda superior à sua capacidade instalada e enfatizou a importância de preencher as vagas para reduzir a sobrecarga dos profissionais atuais. A convocação dos nomeados deverá ser publicada nas próximas semanas, dando continuidade ao processo de fortalecimento da equipe do HRMS