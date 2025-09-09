Governo de Mato Grosso do Sul prorroga contrato com B3 S.A. no valor de R$ 3,5 milhões

Viviane Freitas

Capital News



Saul Schramm/Secom Governador Eduardo Riedel durante evento na B3 S.A.

Saul Schramm/Secom

Governador Eduardo Riedel durante evento na B3 S.A.

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Governo (Segov), firmou um aditivo contratual com a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no valor de R$ 3,5 milhões. O extrato do I Termo Aditivo foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (9).

A prorrogação do contrato terá início em 04 de setembro de 2025, com a duração de 12 meses. O valor exato do aditivo é de R$ 3.578.232,00, conforme indicado no documento oficial.

A B3 S.A. está localizada em São Paulo e tem sido um importante parceiro do Governo de Mato Grosso do Sul em diversas iniciativas, como a licitação do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e a privatização da Rota da Celulose.

Além disso, a B3 tem desempenhado um papel crucial em outras privatizações e licitações relevantes para o estado. A empresa, conhecida por ser um centro financeiro importante, tem contribuído para a gestão eficiente de projetos governamentais.

Por fim, o aditivo contratual reflete o empenho do Governo de Mato Grosso do Sul em garantir a continuidade de parcerias estratégicas que visam o desenvolvimento e a modernização do estado.