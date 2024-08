AGEMS cria comitê para promover biogás e biometano em Mato Grosso do Sul

Fernanda Oliveira

Capital News



Arquivo AGEMS AGEMS

Arquivo AGEMS

AGEMS

A criação do Comitê de Biogás/Biometano pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEMS) marca um avanço significativo para o futuro energético e ambiental de Mato Grosso do Sul. Formalizado pela portaria nº 274, publicada em 16 de agosto de 2024, o comitê visa fortalecer a economia regional de forma sustentável, alinhando-se às metas nacionais de baixo carbono e promovendo o uso de biocombustíveis como o biogás e o biometano.

O biogás, gerado a partir da decomposição de resíduos orgânicos, e o biometano, sua versão purificada, são fundamentais na transição para uma matriz energética mais limpa e na redução das emissões de gases de efeito estufa. "Esse comitê reflete nosso compromisso com a transição energética e o desenvolvimento sustentável", destaca Carlos Alberto de Assis, diretor-presidente da AGEMS, enfatizando o papel da agência na promoção de um futuro mais verde para o estado.

Coordenado pelo Diretor de Gás, Energia e Mineração da AGEMS, o Comitê contará com a participação de importantes entidades, como a Associação Brasileira do Biogás (ABIOGAS) e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS). O grupo terá um papel orientativo e técnico, promovendo o diálogo entre as autoridades e os agentes do setor, além de desenvolver estratégias para expandir o uso do biogás e biometano no estado.

A criação desse Comitê é mais um passo na consolidação das políticas de transição energética em Mato Grosso do Sul, que já havia avançado com a regulamentação da distribuição de biometano no sistema de gás canalizado, conforme a Portaria AGEMS nº 256, de dezembro de 2023. O tema também será destaque no 1º Seminário de Gás Natural de MS, promovido pela AGEMS em novembro, onde as possibilidades e interações desse energético serão amplamente discutidas.