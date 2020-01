Polícia esclarece furto em comércio e prende dois envolvidos

Tamanho do texto

Objetos foram recuperados e entre a vítima

O furto em um estabelecimento comercial ocorrido no dia 4 de novembro de 2019, no bairro Monte Castelo, foi esclarecido pelos Investigadores do Setor de Investigações Gerais, da 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande.

Um homem de 39 anos, com inúmeras passagens pela polícia, foi identificado como sendo o autor do furto. Já uma mulher de 26 anos de idade, foi identificada como a receptadora de parte dos objetos furtados, conforme a Polícia Civil. Após a responsabilização criminal de ambos, os objetos recuperados foram restituídos à vítima.

Na ocasião foram subtraídos diversos objetos, dentre os quais, CPU, monitor de computador, impressora, bebedouro de água, aparelho de telefone, entre outros