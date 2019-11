Foragido do sistema prisional é recapturado

Divulgação/Polícia Civil ..

Após recebimento de denúncia anônima, os investigadores da 5ª delegacia de Polícia de Campo Grande, prenderam D.M.T.D.S.G, 25 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na última sexta-feira (01).O suspeito, evadido do sistema prisional, foi surpreendido com 12 porções de cocaína que estavam prontas para o comércio ilegal.

A denúncia informava que um indivíduo que estaria evadido do sistema prisional estaria comercializando cocaína em uma casa localizada na Avenida Evelina Selingard, no Bairro Parque do Lajeado em Campo Grande. Conforme a polícia após monitorar o local, os investigadores abordaram o suspeito, e no interior da residência encontraram 12 porções de cocaína prontas para a venda.

Diante disso, o suspeito foi indagado a respeito da droga, ocasião em que confessou ser de sua propriedade, porém alegou ser usuário.Após os investigadores checarem no sistema policial, foi constatado que ele estava evadido do sistema prisional. Considerando o exposto, foi dada voz de prisão ao suspeito que foi encaminhado até a unidade policial, e a droga apreendida para as providências cabíveis.