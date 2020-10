Acusado de estupro é preso em MS

Tamanho do texto

Reprodução/Google Maps Crime é investigado na delegacia de Polícia Civil da cidade Um homem foi preso acusado de estuprom na última quarta-feira (30), por meio do cumprimento de um mandado de prisão temporária em desfavor de suspeito de ter praticado estupro no último final de semana. Caso aconteceu em Rio Brilhante.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que já possuía passagens por crimes análogos, teria estuprado a vítima, após tê-la extorquido, exigindo dinheiro para que não fossem divulgados supostos vídeos íntimos da vítima com um companheiro. Os supostos vídeos e fotos teriam sido feitos clandestinamente pelo suspeito, enquanto a vítima se relacionava com um companheiro dentro de um veículo em via pública.

Durante as investigações, o suspeito se aproveitava de casais que se relacionam dessa forma, em via pública, os abordava de forma violenta, afirmando ter vídeos e exigindo dinheiro para que não fossem divulgados. Ao menos outras duas vítimas da extorsão, que se deram da mesma forma, já foram identificadas.

Polícia Civil ainda investiga a possibilidade de haver outras vítimas do suspeito, que deverão procurar a Delegacia para o registro da ocorrência. São garantidos às vítimas todo o sigilo e a discrição necessários para a apuração do fato.