Três traficantes são presos em Nova Alvorada do Sul

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Viatura PCMS

Divulgação/PCMS

Viatura PCMS

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Alvorada, prendeu, nesta quarta-feira (21), três traficantes e apreendeu: 534 g de maconha, 51 g de pasta base de cocaína, 15 g de cocaína, dinheiro, uma balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico.

A operação foi desencadeada após investigações que revelaram a existência de um ponto de venda de drogas no bairro Vacilo Dias, em Nova Alvorada do Sul. De acordo com as informações da Polícia Civil durante a vigilância, policiais observaram um dos autores entregando uma porção de cocaína a uma usuária. Na abordagem, o indivíduo confessou ter mais entorpecentes em sua residência, onde o restante das drogas foi encontrado.

Foram presos C.A.V. (mulher 33 anos), E.S.G. (homem 20 anos) e V.A.F. (homem 40 anos). Eles irão responder por tráfico drogas e associação para o tráfico.

Serviço

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e disponibiliza o telefone (67) 99911-1989 para denúncias, garantindo sigilo absoluto.