Suspeito de duplo homicídio Túlio de Azevedo é procurado em Brasilândia

Fernanda Oliveira

Capital News



A Polícia Civil de Brasilândia concluiu na terça-feira, (20), as investigações sobre dois casos de tentativas de homicídio, ambos perpetrados pelo mesmo suspeito, Túlio de Azevedo, de 28 anos. Segundo o delegado Avelino Rafael Mantovani, os crimes ocorreram em março de 2024 e foram motivados por desentendimentos pessoais entre Azevedo e as vítimas. Atualmente, o suspeito está foragido e é considerado perigoso.

O primeiro ataque ocorreu quando Azevedo agrediu a vítima de 36 anos, com golpes de faca nas costas e braços, deixando a vítima hospitalizada, mas já recuperada. Uma semana depois, o mesmo indivíduo atacou a segunda vítima, de 39 anos, com facadas no peito e no rosto, também levando ao hospital, onde já recebeu alta. Desde então, Azevedo fugiu da cidade e permanece foragido.

A Polícia Civil de Brasilândia está intensificando as buscas para localizar o suspeito, e solicita a ajuda da população. Informações sobre o paradeiro de Túlio de Azevedo podem ser enviadas para o telefone (67) 3546-1294.