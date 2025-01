PMA doa 116 KG de pescado apreendidos na Operação Piracema

Viviane Freitas

A Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu 116,95 kg de pescado adquirido de forma irregular durante o Período do Defeso no rio Miranda. A carga foi doada a instituições filantrópicas dos municípios de Guia Lopes da Laguna e Jardim, em uma ação que alia combate ao crime e apoio a causas sociais.

A PMA, além de fiscalizar práticas ilícitas, tem se empenhado em transformar ações ilegais em benefícios para a comunidade. "Quando o crime já ocorreu, buscamos reverter esses atos para auxiliar a população em vulnerabilidade. Trabalhamos incansavelmente pelo bem", destacou a instituição.

A apreensão ocorreu no contexto da Operação Piracema 2024/2025, que iniciou em novembro. A operação é conduzida por uma força-tarefa integrada composta pela PMA, IMASUL e Polícia Militar Rural, com o uso de tecnologias avançadas, como georreferenciamento e drones equipados com câmeras termais.

A operação visa combater a pesca ilegal durante o período de defeso, que proíbe a pesca para preservação das espécies. Apenas os pescadores ribeirinhos, reconhecidos pela legislação, têm permissão para pescar em áreas de difícil acesso para consumo doméstico, utilizando petrechos autorizados.

O descumprimento das normas do defeso resulta em multas e responsabilização criminal. A PMA segue atuando fortemente para preservar o meio ambiente e garantir que as regras sejam cumpridas, contribuindo para a sustentabilidade das espécies e a segurança alimentar.