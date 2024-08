Operação laço firme: Polícia Civil desarticula organização criminosa em Três Lagoas

Fernanda Oliveira

A Polícia Civil de Três Lagoas deflagrou na manhã desta quarta-feira (28) a operação "Laço Firme", desarticulando uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas na região. A investigação, que começou no final de 2023 após a prisão de um conhecido organizador de rodeios, revelou uma complexa rede criminosa operando a partir de presídios. Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensão em Três Lagoas e Campo Grande.

Os suspeitos presos foram levados à Delegacia de Polícia para interrogatório e, em seguida, encaminhados ao Sistema Penitenciário, onde aguardam julgamento. A ação contou com a colaboração de diversas delegacias, reforçando a integração das forças de segurança do Mato Grosso do Sul no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

Com a "Laço Firme", a Polícia Civil demonstra seu compromisso em desmantelar grupos criminosos e garantir maior segurança à população. A operação representa um passo importante na luta contra o tráfico de drogas e o fortalecimento da ordem pública na região.