Elaine Oliveira

Capital News



Homens são presos em flagrante em depósito de drogas

A 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados realizou a prisão em flagrante de dois homens de 36 e 29 anos que mantinham um depósito de drogas na região do Bairro João Paulo II em Dourados.

Segundo as informações da Polícia Civil uma equipe de investigação da unidade policial realizou monitoramento e conseguiu identificar a residência, nas proximidades do local conhecido como “Favelinha do João Paulo”. Por volta das 9h, os policiais realizaram uma incursão no imóvel, onde os autores e a droga foram localizados.

Em um dos quartos, foram apreendidos 362 tabletes de maconha e 7 pacotes embalados com essência à base de THC, totalizando aproximadamente 315 kg.

Os detidos confessaram ter recebido R$ 2 mil, para cuidar do entorpecente naquele local. Os dois foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia, sendo autuados em flagrante por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.