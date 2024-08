Guarda Municipal prende 230 foragidos da Justiça em 2024

Rogério Vidmantas

Divulgação Guarda Municipal de Dourados acompanha e dão suporte para diversas ações na cidade

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) completou, no último fim de semana, a prisão de 230 foragidos da Justiça por diversos crimes nos oito meses de 2024. Na lista estão pessoas com pendências judiciais acusados ou condenados por tráfico de drogas, estupro, homicídio, violência doméstica, roubos, furtos, embriaguez ao volante, quebras de medidas protetivas, entre outros. Os crimes foram cometidos não apenas em Dourados, mas também em outros estados da Federação.

Dos 230 capturados, 12 são adolescentes com medidas judiciais de busca e apreensão, 153 foram mandados de prisões cumpridos e a captura de 65 evadidos dos presídios semiaberto ou aberto de custódia legal. As prisões ocorreram durante os patrulhamentos preventivos e ações realizadas pela Guarda Municipal, sejam nas fiscalizações de trânsito, fiscalização ambiental, Rondas Escolares Comunitárias, durante as rondas preventivas nos patrimônios públicos e no apoio às forças policiais.

As últimas prisões aconteceram no domingo (25). Durante a madrugada, a equipe da GMD realizava rondas no bairro Jardim Tropical, na região do CEIM Beatriz de Barros, quando avistaram o autor com um capuz na cabeça em atitudes suspeitas. Na verificação tentou mentir o nome, se passando pelo irmão, porém a mentira foi descoberta, verificando que estava evadido do Presídio Semiaberto de Dourados.

Na Rua Belo Horizonte, no bairro Jardim Independência, foi preso um homem de 41 anos, foragido da justiça do Pará. Contra ele, os GMs descobriram no Banco Nacional de Mandados de Prisão, um mandado em aberto pelo crime de tráfico de drogas, expedido em janeiro de 2020. Foi preso e entregue na Delegacia de Polícia Civil.

Depois, um jovem de 21 anos que estava evadido do Presídio Semiaberto de Dourados, também foi preso pela GMD na rua Monte Líbano, durante as rondas no Ceim Ivo Benedito Carneiro.