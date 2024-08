Dupla é presa pela DEFURV por falsa comunicação

Elaine Oliveira

Duas ocorrências de falsa comunicação de crime foram esclarecidas nesta terça-feira (20). Por motivos distintos, duas pessoas, uma no Jardim Nhanhá e outra no Jardim Aero Rancho, em diferentes situações, mentiram que tiveram suas motocicletas roubadas, mas foram desmascaradas pelo trabalho de investigação desenvolvido pela DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos).

De acordo com as informações, no dia 19 de agosto, foram registrados dois boletins de ocorrência versando sobre supostos roubos de veículos, sendo um ocorrido no bairro Jardim Nhanhá e outro no bairro Jardim Aero Rancho. Ao tomar conhecimento dos registros das ocorrências, o setor de investigação da DEFURV, imediatamente, passou a realizar diligências com o intuito de elucidar as autorias e as circunstâncias dos crimes.

Após diversas diligências, descobriu-se que, em ambos os casos, os roubos não existiram. No caso ocorrido no Jardim Nhanhá, descobriu-se que o comunicante da ocorrência W.S.B. (33), em verdade, penhorou sua motocicleta por entorpecente e, ao não conseguir recuperar o veículo, registrou, falsamente, o fato como roubo.

Já no fato ocorrido no Jardim Aero Rancho, a vítima K.V.S.M. (20) confessou ter mentido por receio dos familiares, narrando que deixou sua moto estacionada em frente a casa de uma amiga e, ao retornar, a motocicleta havia sido subtraída. Câmeras de segurança confirmaram a versão de K. V. S. M. (20). Ambos foram autuados por falsa comunicação de crime.

Serviço

Denúncias sobre furtos e roubos de veículos podem ser enviadas para o número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).