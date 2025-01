Casa da prefeita eleita é alvejada com 15 tiros em Coronel Sapucaia

Viviane Freitas

Casa de prefeita em Coronel Sapucaia é alvo de ataque a tiros durante madrugada

Casa de prefeita em Coronel Sapucaia é alvo de ataque a tiros durante madrugada

A casa da prefeita de Coronel Sapucaia, Niágara Kraievski (PP), eleita nas últimas eleições de 2024, foi alvo de um atentado a tiros na madrugada deste sábado (04). Segundo o registro da Polícia Militar, pistoleiros se aproximaram e dispararam ao menos 15 tiros contra o portão, o carro e a fachada da residência.

A polícia local já está investigando o atentado. A perícia informou que os tiros foram de calibre 9mm, e diversas cápsulas foram apreendidas no local. As marcas dos tiros foram encontradas na parede, com 11 disparos no portão e no carro da prefeita, que estava na garagem.

A prefeita e sua família, composta por seu marido e suas filhas de 6 e 21 anos, estavam dormindo no momento do atentado, assim como outros parentes que passavam as férias no local. Ninguém ficou ferido durante o ataque.

A Polícia Militar está em busca de imagens de câmeras de monitoramento da região para tentar encontrar alguma pista que leve aos atiradores.

A prefeita eleita declarou aos policiais e investigadores que não vinha sofrendo qualquer tipo de ameaça e não sabe quem pode ser o autor.

A Polícia segue com as investigações.