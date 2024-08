Atenção! Suzano tem três processos seletivos abertos

Elaine Oliveira

A Suzano está com três processos seletivos abertos para atender suas demandas em Ribas do Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://suzano.gupy.io/).

Há oportunidade aberta para a função de Assistente Executiva l. Pessoas interessadas em concorrer à vaga devem atender os seguintes pré-requisitos: possuir Ensino Superior completo; domínio em Pacote Office e é desejável habilidade com a língua inglesa. As inscrições ficam abertas até o dia 23 de agosto e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/7639766?jobBoardSource=gupy_public_page.

Na área florestal, há oportunidade para a função de Planejador(a) de Manutenção Florestal (PCM). Os pré-requisitos para a seleção são: possuir Ensino Técnico ou Superior completo; ter conhecimento intermediário em Pacote Office, além de Sistema Smart Question, Power BI e SAP (Desenvolvimento e Análise de Sistemas). Pessoas candidates com conhecimento em planejamento de Frota têm um diferencial. As inscrições ficam abertas até o dia 22 de agosto e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/7627687?jobBoardSource=gupy_public_page.

Outra oportunidade aberta para a área florestal é para a função de Técnico(a) de Segurança do Trabalho – Florestal. Para participar da seleção, os pré-requisitos são: ter formação Técnica completa em Segurança do Trabalho; ter disponibilidade para a realização de viagens e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ‘’B’. Possuir conhecimento em Excel, facilidade em lidar com dados e boa comunicação serão considerados diferenciais. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de agosto e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/7557413?jobBoardSource=gupy_public_page.

Serviço

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa