Atenção para as vagas de emprego da Funsat nesta quinta

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.774 vagas de emprego nesta quinta-feira (02), em Campo Grande. Entre as oportunidades estão as funções de ajudante de pátio de sucata (3), alimentador de linha de produção (10), auxiliar de cobrança (7), frentista (8), repositor em supermercados (120), social media (1) e vendedor interno (8). Algumas das vagas oferecem treinamento remunerado no início do vínculo empregatício.

Para Pessoas com Deficiência (PcD), há diversas opções de trabalho, como almoxarife (1), atendente de berçário (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar de linha de produção (10), técnico em segurança do trabalho (1) , vigilante (6), entre outras.

Serviço de cadastro

Os interessados ​​deverão comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos de documentos pessoais com foto e a Carteira de Trabalho. Para quem utiliza a versão digital da carteira, é necessário levar um celular com bateria e acesso à internet para consulta.

A Funsat reforça que é obrigatória a atualização cadastral para participação do processo seletivo.