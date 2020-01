IFMS abre 750 vagas para cursos a distância

Divulgação/ IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) ofertará cerca de 750 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), as inscrições para o processo seletivo começam no dia 15 de janeiro e seguem até o final do mês.

As opções de curso são Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor. Os cursos são a distância, incluindo encontros presenciais semanais, nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

As requisições para concorrer aos cursos de idiomas são ter concluído ou estar cursando o ensino médio, sendo que a partir do nível básico II, os candidatos devem ainda passar por uma prova de conhecimento básico. Os interessados nos cursos de Operador de Computador e Vendedor, devem ter ensino fundamental completo.

A inscrição pode ser feita gratuitamente no site https://www.ifms.edu.br/site, na Página do Candidato da Central de Seleção até 30 de janeiro. A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, marcado para 3 de fevereiro, em Campo Grande e a matrícula deve ser efetuada entre 11 e 13 de fevereiro, nos campos ou pólos de ensino.