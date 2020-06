Funtrab abre a semana com 95 vagas para Campo Grande

Divulgação/ Portal MS Funtrab destaca que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) abriu a semana com 95 vagas de emprego para a Campo Grande. Do total de vagas 20 estão reservadas para pessoas com deficiência (PCD), que são como: auxiliar administrativo (7), auxiliar de limpeza (5), motorista carreteiro (4), assistente administrativo (1), repositor em supermercado (3).

Nas unidades da Casa do Trabalhador instaladas no interior do Estado, há vagas disponíveis em: Dourados (92), São Gabriel do Oeste (50), Itaquiraí (42), Caarapó (37), Três Lagoas (32), Nova Andradina (29), Sidrolandia (16), Batayporã (16), Aquidauana (11), Corumbá (7), Ponta Porã (7), Maracaju (5), Rio Verde de Mato Grosso (5), Naviraí (3), Ribas do Rio Pardo (3), Cassilândia (2), Coxim (2), Guia Lopes da Laguna (2), Jardim (2) e Nova Alvorada do Sul (1).

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à rua 13 de maio, 2773. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.