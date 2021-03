Falta pouco para encerrar o concurso literário

Divulgação/Asessoria Ganhador será divulgado dia 29 de março

Equipe de "Cadê Você, Jhonie?" está promovendo um concurso cultural de minicontos, com o tema "Cadê Você…?". Os escritores poderão soltar a imaginação e escrever uma história autoral e inédita. As inscrições são gratuitas e encerram dia 29 de março e são gratuitas. Resultado será revelado no dia 05 de abril.



O vencedor ganhará um prêmio de R$1 mil, terá seu conto publicado no site oficial do filme e ainda, terá sua história adaptada para um curta-metragem. O regulamento está à disposição no site https://cadevocejhonie.com



Curta

Cadê Você, Jhonie? é um road movie, ou seja, um filme que se passa pelas estradas, com muitas descobertas e paisagens incríveis ao longo da jornada. O diferencial é que essa trama é cheia de mistérios e pitadas de terror, ideal para quem quer se surpreender e sair do óbvio.



Serviço



Concurso Literário "Cadê você..."



Inscrições: de 25 de fevereiro a 29 de março



Regulamento e inscrição: https://cadevocejhonie.com/



Inscrição gratuita