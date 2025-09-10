39% das habilidades atuais devem desaparecer ou mudar até 2030

Da coluna Geração Agora

Como profissionais e líderes podem se preparar para o mercado de trabalho do futuro

Os avanços tecnológicos vêm transformando rapidamente o mercado de trabalho nos últimos anos. Diante desse cenário, é necessário que os profissionais se adaptem para não perder espaço frente às novas qualificações exigidas.

De acordo com um estudo divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, 39% das habilidades atuais tendem a desaparecer ou sofrer modificações até 2030. Ao mesmo tempo, surgem novas competências necessárias para que os profissionais se encaixem no futuro de diversas carreiras ao redor do mundo.

Profissionais buscam novas qualificações

A requalificação se tornou uma prioridade. Hoje, 65% dos profissionais consideram essencial atualizar suas habilidades para acompanhar as mudanças do mercado, fator determinante para a empregabilidade.

As oportunidades internas das empresas também têm um papel importante nesse processo. Cerca de 78% dos entrevistados aproveitam treinamentos, workshops e atividades oferecidos por líderes para aprimorar competências e se manter alinhados às demandas.

Além disso, o aprendizado autodirigido ganha cada vez mais relevância. 70% dos profissionais utilizam o tempo livre para cursos, palestras ou outras formas de estudo, assumindo a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento.

O cenário indica que, para se manter competitivo, é fundamental investir em qualificação e aprendizado. Especialistas destacam que o profissional do futuro precisa antecipar mudanças tecnológicas, desenvolvendo novas habilidades de forma constante.

Líderes têm papel essencial na qualificação de funcionários

Para lidar com essas transformações, as lideranças assumem um papel estratégico ao orientar os profissionais a se manterem qualificados. Consultores da Escola Koru, especializada em educação corporativa, recomendam cinco atividades de liderança que podem auxiliar executivos a se desenvolverem:

• A Travessia: equipes vendadas seguem instruções de colegas para atravessar um percurso, exercitando confiança, comunicação e colaboração.

• História Contada: grupos reorganizam imagens de uma história, desenvolvendo criatividade, pensamento estratégico e trabalho em equipe.

• Desafio da Tomada de Decisão: participantes enfrentam dilemas complexos, praticando escolhas rápidas, análise de cenários e justificativa de decisões.

• Simulação de Crise: situação fictícia de emergência que exige decisões rápidas, gestão de recursos e avaliação de consequências, promovendo liderança sob pressão.

• Qualidades de um Líder: atividade interativa de autoconhecimento e reconhecimento de habilidades nos colegas, reforçando competências de liderança e desenvolvimento do time.

Essas estratégias podem ser aplicadas em diferentes contextos, ajudando chefes, coordenadores e outras figuras de liderança a se prepararem para o novo panorama do mercado de trabalho.