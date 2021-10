Campo Grande abre a semana com 1710 vagas de emprego por meio da Funsat

PMCG Funsat

Fundação Social do Trabalho (Funsat) em Campo Grande, disponibiliza 1710 vagas de emprego, nesta segunda-feira (4). Há vagas para para operador de telemarketing receptivo (aprendiz); operador de telemarketing receptivo;chefe de manutenção de sistemas operacionais; empregado doméstico nos serviços gerais e auxiliar de limpeza. Em relação às pessoas com deficiência também há oportunidade para auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, atendente de pedágio, entre outras.

As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Confira a lista com as vagas no site (http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas)

Serviço:

Recomendação da Funsat é que os interessados utilizem o aplicativo Sine Fácil neste momento e evitem sair de casa. Caso o cadastro esteja desatualizado, não será possível utilizar o Sine Fácil, logo é necessário comparecer à Funsat para atualização. A Funsat atende de segunda a sexta-feira feira, das 7h às 13h30. A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.