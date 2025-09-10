Campo Grande 00:00:00 Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025

Ibovespa tem baixa de 0,12% e acima dos 141 mil pontos

Sequoia Logística e Transportes e Banco PINE lideram ganhos do dia, enquanto registram Azul e Sondotecnica Engenharia de Solos as maiores quedas

Brasil 61
Mariana Ramos

O Ibovespa encerrou a última sessão em baixa de 0,12%, aos 141.618 pontos.

O noticiário político voltou a pesar sobre os negócios: em Brasília, o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, o que elevou o nível de atenção dos investidores.

Confira as ações com melhor e pior desempenho no último pregão:

Ações em alta no Ibovespa

Sequoia Logística e Transportes (SEQL3): +17,17%
Banco PINE (PINE3) +13,46%

Ações em queda no Ibovespa

Azul (AZUL4): -12,58%
Sondotecnica Engenharia de Solos (SOND6): -10,32%

Volume negociado na B3

O volume financeiro total negociado na B3 nesta sessão foi de R$ 18,4 bilhões.

O que é o Ibovespa e como ele funciona

O Ibovespa é o principal termômetro do mercado acionário brasileiro calculado pela B3 com base em uma carteira teórica que reúne os papéis mais negociados da bolsa. Essa composição considera critérios de volume e liquidez, englobando aproximadamente 80% de todo o movimento financeiro diário negociado no mercado à vista.

O que é a B3, a bolsa de valores do Brasil?

A B3 – Brasil, Bolsa, Balcão é a principal bolsa de valores do Brasil, com sede em São Paulo. Ela atua como plataforma oficial para a negociação de ações, derivativos, títulos públicos e privados, câmbio, entre outros ativos.

Como uma das maiores bolsas globais em termos de infraestrutura e valor de mercado, a B3 oferece serviços completos que vão desde a negociação até o pós-negociação, registro, custódia e infraestrutura tecnológica robusta. (Com informações da B3)

Disponível em: brasil61.com


