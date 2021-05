Seleção Brasileira recebe primeiros convocados para jogos das Eliminatórias

Lucas Figueiredo/CBF Atacante Richarlison é recebido na Granja Comary pelo técnico Tite

O Brasil enfrenta Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas e os primeiros jogadores convocados pelo técnico Tite começaram a chegar na Granja Comary. Na noite desta quarta-feira (26), chegaram o goleiro Alisson, o meia Douglas Luiz e os atacantes Richarlison e Roberto Firmino. Outros chegam nesta quinta para os início dos treinos.

A Seleção Brasileira não se reúne desde novembro de 2020, quando venceu Venezuela e Uruguai pelas rodadas 3 e 4 das Eliminatórias. Nas duas rodadas seguintes, marcadas para março, o Brasil enfrentaria Colômbia e Argentina, mas os jogos foram adiados por causa da pandemia da covid-19 e devem acontecer no fim do ano.

Em sua chegada à Granja Comary, o atacante Richarlison não escondeu a felicidade por poder estar com a Seleção mais uma vez. "Na chegada, deu até um frio na barriga. Estou feliz ao mesmo tempo de estar aqui, estar representando meu país. Vamos para esses dois jogos nas Eliminatórias, vamos nos preparar bem para fazer esses dois jogos bem", comentou o atacante.

Os quatro atletas vieram do Reino Unido e cumprirão, na bolha implementada pela Seleção Brasileira, normas restritivas. O Brasil enfrenta o Equador no Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 4 de junho, e viaja até Assunção para enfrentar o Paraguai no dia 8.