Santos atropela Boca Juniors e garante final brasileira na Libertadores

Twitter Oficial/Santos FC Diego Pituca (centro) marcou o primeiro gol santista na Vila Belmiro

O título da Copa Libertadores vai continuar no Brasil. Com uma atuação quase que irreparável nesta quarta-feira (13), o Santos atropelou o Boca Juniors-ARG pela partida de volta da semifinal, venceu por 3 a 0 e garantiu vaga para decidir a competição continental no dia 30 de janeiro, no Maracanã. Diego Pituca no primeiro tempo, Soteldo e Lucas Braga, no segundo, marcaram os gols na Vila Belmiro. O adversário na decisão será o Palmeiras que eliminou o River Plate-ARG.

O Jogo

Com o empate sem gols no jogo de ida, o Santos precisava marcar um gol na Vila para se classificar sem a necessidade da disputa por pênaltis. Por isso, o Peixe foi para cima já no apito inicial. no primeiro minuto de jogo, em finalização de fora da área, Marinho atingiu a trave do goleiro Andrada. A pressão santista não demorou a surtir efeito. Aos 16 minutos da primeira etapa, Soteldo recebeu dentro da área, limpou e bateu colocado. A bola bateu na mão do defensor argentino, mas sobrou limpa para Diego Pituca, que girou rápido e bateu rasteiro para abrir o placar.

O gol não fez o Santos diminuir o ritmo. Com as arrancadas em velocidade de Lucas Braga e Kaio Jorge, o Peixe seguiu dominando a partida e ameaçou a equipe xeneize em outras oportunidades. O Boca conseguiu equilibrar mais o jogo no fim do primeiro tempo e saiu de campo perdendo por 1 a 0 apenas.

Mas este cenário não demorou para se alterar. Com apenas quatro minutos jogados na segunda etapa, o Santos voltou a dar as caras. Soteldo, em grande noite, mais uma vez recebeu com espaço pela ponta esquerda. Com um belo corte, limpou a marcação e bateu colocado, no contrapé de Andrada, para ampliar o marcador. E os argentinos nem tiveram tempo de respirar direito. Três minutos depois, Marinho entrou em velocidade na área, deixou o marcador no chão e cruzou rasteiro, na medida, para Lucas Braga, que só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede.

O placar de 3 a 0 já estava muito favorável ao Santos e a situação ficou ainda melhor quando Frank Fabra pisou sobre Marinho e acabou expulso de campo. Com a vantagem de três gols no placar, o Peixe passou a administrar mais o resultado. Com um a menos, o Boca até tentou, mas não conseguiu ameaçar muito o gol santista.