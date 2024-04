Paulo Henrique Salmázio faz a quarta final da carreira com Operário e Dourados

Rogério Vidmantas

comanda confronto entre times campo-grandenses em Sidrolândia

O último jogo do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece neste domingo (21) com o título da competição sendo disputado pelo Operário FC, representando a Capital, e o Dourados AC, defendendo o Interior. Para mediar a disputa, Paulo Henrique Salmázio foi o designado pela Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Marcos dos Santos Brito, todos do quadro da CBF.

Paulo Henrique de Melo Salmázio, 33 anos, é formado em Administração e Direito. Filho de Paulo Sérgio Salmázio, árbitro da FFMS entre 1989 e 2003, com seis anos no quadro nacional, seguir o caminho da arbitragem foi natural e Salmázio, o filho, fez o curso de arbitragem em 2006. Três anos depois, começou a atuar pela FFMS.

Em 2012, entrou no quadro de arbitragem da CBF, sendo escalado para jogos de diversas competições, como Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, nas séries B, C e D. No início do mês, foi convocado para participar da pré-temporada para a primeira turma de árbitros de elite da CBF e, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foi o quarto árbitro na partida entre Vasco da Gama e Grêmio, em São Januário.

Três Finais

Neste Campeonato Estadual, são oito partidas e Salmázio já conhece os dois finalistas. Na primeira fase trabalhou em três jogos do Operário e um do DAC. Depois, nas fases decisivas, esteve em uma partida de cada um dos finalistas.

Com as partidas deste ano, Salmázio chegou a 100 partidas como árbitro principal, marca atingida no jogo entre Portuguesa e Operário, em Sidrolândia, pela rodada de ida da fase semifinal. Entre essa centena de jogos, três foram na fase de disputa pelo título, portanto, o clima de decisão não será novidade. Em 2016, trabalhou na final entre Sete de Dourados e Comercial, com título douradense. Dois anos depois, foi um dos árbitros na disputa entre Operário e Corumbaense, vencida pelo Galo. Em 2020, na decisão entre Aquidauanense e Águia Negra, também esteve em campo, com o título indo para Rio Brilhante.

Franz Mendes Salmázio atingiu a marca de 100 jogos como árbitro central no Campeonato Estadual

Apesar da experiência adquirida em todos esses anos e com tantos jogos importantes, Paulo Henrique Salmázio diz que cada decisão merece uma preparação específica. “Cada decisão gera uma sessão única e cria uma grande responsabilidade. Como para os atletas, a arbitragem realiza sua preparação. Desde o momento que recebemos a designação, e falo por toda equipe de arbitragem, iniciamos os preparativos, focados em uma arbitragem de excelência”, resume.

Decisão

A disputa inédita pelo título entre Operário e Dourados começou no último domingo (14), com vitória douradense por 1 a 0, gol de Dandan no segundo tempo. O resultado garante vantagem do empate ao DAC na volta, no Estádio Jacques da Luz.

Para reverter a situação, o Galo precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem ou, pelo menos, devolver a derrota pela vantagem mínima, por qualquer placar, e levar a disputa para os pênaltis.

Os finalistas estão garantidos na Copa do Brasil 2025 e, além do título, disputam as vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e Copa Verde, reservadas ao campeão.