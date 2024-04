Operário recebe o DAC na disputa pelo título do Campeonato Estadual

Rogério Vidmantas

Marcelo Berton DAC venceu o jogo de ida por 1 a 0 e agora joga pelo empate para ser campeão

Virada do Operário pela taça ou um campeão inédito do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Esse é o cenário para a final da competição, neste domingo (21), às 15h, no Estádio Jacques da Luz. O Galo recebe o Dourados AC no jogo de volta da fase final, que começou com vitória do time do interior na ida e que agora joga pelo empate.

A arbitragem da partida é de Paulo Henrique Salmázio, auxiliado pelos assistentes Leandro dos Santos Ruberdo e Marcos dos Santos Brito. O quarto árbitro é Everton Moreira Prates e o quinto árbitro, Luiz Felipe de Oliveira, todos do quadro da CBF.

A transmissão acontece pelas rádios Grande FM 92,1, N FM 102,5, MS Web Rádio, Esporte MS, Futebol na Canela e Javé. Todas podem ser ouvidas pelo aplicativo Radiosnet no smartphone. Os canais Operário TV e TV FFMS do YouTube transmitem com imagens.

A vitória na partida de ida por 1 a 0, gol de Dandan aos 30 minutos do segundo tempo, faz o DAC depender de um empate para a conquista inédita. Por outro lado, o Galo precisa de vitória por dois gols de frente para reverter a vantagem ou, pelo menos, devolver a diferença mínima, por qualquer placar, e levar a disputa para os pênaltis.

Escalações

Mandante da partida, o Operário tem, pelo menos, duas mudanças obrigatórias em relação à partida de ida. O lateral Marlon e o zagueiro João Renato, suspensos pelo terceiro cartão amarelo em Dourados, não jogam. Para compensar, o zagueiro Fell, um dos artilheiros do time, cumpriu suspensão e está de volta e deve ser escalado por Leocir Dall’Astra. O provável time deve ter Elisson no gol; Murilo, Fell, Vinicius e Rian Moraes (Leandro); Marcel, Fernandinho e Marcelinho; Maurinho (Kaique), Pedrinho e Bambelo.

O técnico Rogério Henrique, do DAC, não deve mexer na estrutura do time que começou a partida em Dourados. A novidade pode ser Hipólito, que cumpriu suspensão na partida de ida e fica à disposição. Abdala segue em tratamento e não deve ser utilizado, seguindo João Teixeira na zaga, que foi muito bem no domingo passado. Luan pode aparecer no meio na vaga de Canhota. A escalação provável tem Léo Lopes no gol; Gustavo Alexandre, Thiago Moura, João Teixeira e Padilha; Fogliato, Rafael Tchuca (Hipólito) e Matheus Canhota (Luan); Túlio Renan, Rael e Pepeto.

Marcelo Berton Os dois finalistas estão garantidos na Copa do Brasil 2025

Histórico

A partida de ida da decisão do Campeonato Estadual foi a nona entre os dois times. O DAC agora tem quatro vitórias, contra três do Operário e dois empates. Em 2021, foram quatro jogos, com três vitórias do time douradense e uma do Alvinegro. No último jogo do hexagonal final, vitória do DAC no Morenão por 4 a 2 que valeu o vice-campeonato.

Em 2022, foram dois jogos pelo hexagonal final, com um empate em 1 a 1 no Douradão e vitória do Galo em Campo Grande. No ano passado, o sistema do Campeonato Estadual mudou e a disputa aconteceu por um lugar na decisão. Na partida de ida, no Jacques da Luz, vitória do Operário por 2 a 1. Na volta, o time campo-grandense fez valer a vantagem do empate e segurou o 0 a 0 até o fim.

Campanha

Neste Estadual, a vantagem do Operário no geral é significativa. Na primeira fase, o Galo somou 20 pontos e terminou na liderança do Grupo A e invicto, enquanto o Dourados teve 17 pontos, mas uma derrota no Grupo B, também terminando em primeiro.

Na segunda fase, os dois times precisaram dos pênaltis para se classificar. O Operário venceu o Ivinhema no Estádio Saraiva por 1 a 0 na ida. Na volta, porém, foi surpreendido e perdeu a invencibilidade pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o goleiro Elisson pegou duas cobranças e garantiu a classificação com vitória por 6 a 5.

Já o DAC enfrentou o Costa Rica e foram dois empates; 0 a 0 no Laertão e 1 a 1 no Douradão. Nos pênaltis, Léo Lopes pegou uma cobrança e os douradenses avançaram com 4 a 2.

Franz Mendes Na ida, DAC teve apoio da torcida e agora é a vez do Galo jogar perto do torcedor

Na semifinal, a campanha dos dois foi semelhante. O Operário, de virada, venceu a Portuguesa na ida por 3 a 2 em Sidrolândia e depois, em casa, fez valer a vantagem e se classificou com 0 a 0. O DAC foi ao contrário. Empatou na ida com o Corumbaense sem gols no Estádio Arthur Marinho e na volta, no Douradão, venceu por 2 a 0.

Somando as fases, o Operário tem 27 pontos, enquanto o Dourados acumulou 26 pontos.

Por serem finalistas, os dois times representam o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2025. Além do título estadual, disputam também vagas na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde, reservadas apenas ao campeão.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024, organizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), tem apoio do Governo do Estado, através da SETESC e Fundesporte.

