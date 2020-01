Náutico fica no empate com River na estreia da Copa do Nordeste

Divulgação/CBF Náutico tropeçou em casa no primeiro jogo do Nordestão

Na noite desta quinta-feira (23), Náutico-PE e River-PI estrearam na Copa do Nordeste empatando por 1 a 1, em duelo válido pela primeira rodada. Eduardo abriu o placar para os visitantes, logo aos dois minutos de jogo. Mas, antes do fim da etapa inicial, Matheus Carvalho fez o do time da casa e decretou a igualdade em Recife. Destaque da partida, o goleiro Mondragon defendeu pênalti no último lance.

Com o resultado, o Náutico aparece na vice-liderança do Grupo B, com um ponto. Também somando o primeiro ponto, o River lidera o Grupo A da Copa do Nordeste. A rodada inicial do Nordestão 2020 segue com mais seis jogos no fim de semana.

O duelo entre Náutico e River começou acelerado. Logo aos dois minutos de jogo, o Galo Carijó foi eficiente e abriu o placar: a defesa do Timbu se complicou na saída de bola, Eduardo ficou com ela, invadiu a área e chutou. O goleiro Jefferson ainda conseguiu defender, mas Eduardo pegou o rebote e mandou para o fundo das redes. Em desvantagem, o time da casa passou a pressionar. A blitz deu certo. Na marca dos 38, Matheus Carvalho aproveitou sobra de escanteio e igualou o marcador.

A segunda etapa foi de boas chances para os dois lados. Aos 29, Kieza por pouco não virou o placar para o Náutico. Mais tarde, aos 33, Mondragon fez grande defesa em cabeceio de Lombardi. Mas quem teve a melhor chance da etapa final foi o River. Aos 42, Carlos Henrique fez grande jogada, deixou a defesa do Náutico desorientada, tocou para Bacabal que, frente a frente com Jefferson, chutou por cima. E a emoção foi até o fim. No último minuto o Timbu teve pênalti a seu favor, após a bola pegar no braço de Cris. Acontece que na cobrança, aos 48, Salatiel parou em grande defesa de Mondragon, que salvou e garantiu o empate do River fora de casa.