Juventude AG perde para Atlântico no primeiro jogo em Dourados

Franz Mendes Juventude esbarrou na experiência do time gaúcho, um dos mais tradicionais da LNF

O primeiro jogo em casa do Juventude AG na Liga Nacional de Futsal não foi com o resultado esperado. Neste sábado (29), pela terceira rodada da primeira fase, o JAG recebeu em Dourados o Atlântico-RS, um dos times mais tradicionais da competição, e perdeu por 3 a 0, gols de Barbosinha no primeiro tempo e dois de Allan, no segundo.

Com o resultado, o Juventude, agora com uma vitória e duas derrotas, cai para a sétima posição do Grupo B somando três pontos. O Atlântico agora tem seis pontos e é o quarto colocado com duas vitórias e duas derrotas. Agora o JAG volta à quadra no dia 12 de junho, contra a Assoeva-RS, em Venâncio Aires. O Atlântico, em Erechim, recebe o Marreco Futsal no dia 6.

Gols

Primeiro tempo equilibrado no Ginásio da Unigran, mas pesou a maior experiência do time gaúcho, que saiu na frente com seis minutos de bola rolando. Barbosinha ganhou disputa com Chico no meio, tabelou com Vini e apareceu na área para completar a jogada, fazendo 1 a 0. Depois do gol, o Juventude AG tentou pressionar pelo empate, mas encontrou no experiente Thiago, goleiro de 39 anos, Seleção Brasileira no currículo e já considerado o melhor do mundo na posição, uma barreira para chegar ao empate.

No segundo tempo o jogo subiu de produção, com os dois lados perdendo chances. O JAG desperdiçou duas oportunidades claras de empate, uma delas com Thiago já batido, mas o chute de Viana foi por cima. Em outra, Lucas Freitas obrigou Thiago a fazer a melhor defesa do jogo, buscando a bola no canto baixo. O Atlântico aproveitou para construir a vitória. Allan teve a chance de aumentar em cobrança de pênalti que mandou para fora, mas se redimiu aos 14 minutos, marcando o segundo em contra-ataque. No último minuto, o camisa 20 recebeu lançamento de Thiago, se livrou da marcação e bateu na saída de Bigode, fechando o jogo com um golaço, 3 a 0.