Grêmio vence Internacional e embola disputa na Libertadores

Lucas Uebel/Grêmio FBPA Pepê, no segundo tempo, marcou o gol da vitória tricolor no Beira-Rio

No segundo Gre-Nal da Libertadores, deu Tricolor. Em Porto Alegre, nesta quarta-feira (23), pela quarta rodada da primeira fase, o Grêmio venceu o Internacional por 1 a 0, gol de Pepe, e embolou a disputa entre eles no Grupo E.

Na outra partida da chave, América-COL e Universidad Catolica-CHI empataram em 1 a 1 em Cali. Com os resultados, Inter e Grêmio lideram juntos com sete pontos cada, com vantagem colorada no saldo de gols. América e Universidad estão juntos com quatro pontos. Todos na luta pelas duas vagas na próxima fase.

Os dois rivais voltam a campo pela Libertadores na próxima terça-feira (29). O Grêmio recebe a Universidad Católica, enquanto o Inter visita o América de Cali.

O jogo

O primeiro tempo da partida no Estádio Beira-Rio não foi tomado por lances de grande destaque técnico. Como costuma ser, o clássico foi muito brigado, com divididas vigorosas e poucas chances de gol. Não surpreendeu ninguém quando o juiz apitou o final dos 45 minutos e o placar ainda estava em branco.

O jogo ficou mais aberto mesmo na segunda etapa. O Internacional começou encaixando mais o seu jogo e, aos 12 minutos, Thiago Galhardo teve grande chance de abrir o marcador. Vanderlei estava atento e interveio para proteger a meta do Grêmio. O Tricolor reagiu e começou a ter chances. Em uma delas, aos 27 minutos do segundo tempo, Pepê dominou na entrada da área e bateu forte, seco, sem chances para o goleiro Marcelo Lomba, fazendo 1 a 0.

O Inter até tentou pressionar em busca do gol de empate, mas foi em vão. O jogo terminou com vitória do Grêmio - mais uma na sequência de dez jogos sem perder em Grenais.