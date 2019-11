Grêmio vence Inter e mantém perseguição ao G4

Pedro Tesch/AGIF/CBF Vitória no clássico coloca o Grêmio na disputa direta por vaga na Libertadores 2020

No clássico Gre-Nal pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a vitória foi Tricolor. Neste domingo (3), em Porto Alegre, o Grêmio dominou as ações contra o Internacional e venceu por 2 a 0, seguindo firme na zona de classificação para Libertadores em 2020. Pedro Geromel e Rômulo marcaram os gols tricolores.

Foi a terceira vitória seguida do Grêmio, que agora soma 50 pontos, na quinta posição da tabela de classificação. O Inter, com 46, ocupa o sétimo lugar, mas segue com vaga na competição continental, já que o Athlético-PR, agora sexto colocado, tem vaga garantida pelo título da Copa do Brasil.

O jogo

Jogando em casa, o Grêmio dominou as ações diante do Internacional. A primeira boa chance saiu logo aos três minutos, quando Alisson cobrou escanteio, e Luciano cabeceou para defesa de Marcelo Lomba. Depois, aos 19, Galhardo cobrou falta, Lomba deu rebote, e ele mesmo quase marcou. A primeira tentativa do Colorado só saiu aos 26, quando Wellington Silva recebeu na intermediária e finalizou muito perto do gol de Paulo Victor. Mas a pressão gremista não diminuiu e, aos 33 minutos, Pedro Geromel colocou o Tricolor na frente. Alisson cobrou falta na área, e o zagueiro subiu alto para mandar para o fundo das redes.

O Grêmio seguiu ofensivo na volta do intervalo e quase ampliou no primeiro minuto, quando Everton saiu em velocidade, tabelou com Tardelli e acertou a trave. Depois, aos cinco, Marcelo Lomba acertou Luciano em uma tentativa de evitar a arrancada do atacante e acabou expulso com cartão vermelho direto. Com um a menos, o Inter não conseguiu reverter o placar e ainda viu o Tricolor marcar o segundo aos 32. Tardelli avançou com a bola e tocou para Pepê, que tocou para Rômulo encobrir Danilo Fernandes e fechar o placar na Arena em 2 a 0.