Cuiabá segura Internacional e volta com empate de Porto Alegre

AssCom Dourado Cuiabá garimpou mais um ponto na luta para seguir na elite do futebol brasileiro

A briga do Cuiabá-MT para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro teve um pequeno e importante passo neste sábado (31). Em Porto Alegre, pela 14ª rodada, o Dourado enfrentou o Internacional e segurou a pressão do adversário para retornar com um 0 a 0 e um precioso ponto. O time mato-grossense tem 13 pontos e está na 15ª posição e com um jogo atrasado ainda a ser realizado. O Inter é 14º com 15 pontos.

O Jogo

A partida no Beira-Rio começou com o Cuiabá se lançando ao ataque já nos minutos iniciais. Aos quatro minutos, Uillian Correia arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e Daniel defendeu com tranquilidade. Depois, aos nove, Rafael Gava recebeu cruzamento de Clayson e finalizou fraco para outra intervenção do goleiro do Internacional. Sem muita pontaria em suas chegadas, o Colorado teve a melhor chance na marca dos 34, quando Palacios recebeu de Ednílson e bateu de primeira e exigiu grande defesa de Walter. Mais ofensivo, o Dourado ainda chegou perto aos 43, em chute de fora da área de Clayson, que raspou a trave adversária.

O tom da partida não mudou muito para o segundo tempo. O Dourado seguiu arriscando mais e até com mais posse de bola. No entanto, sem muita agressividade para concluir para o gol. Aos dois minutos, Jenison arriscou de fora da área muito perto da trave direita dos donos da casa. Depois, aos sete, Clayson finalizou fraco nas mãos de Daniel. Na marca dos 24, Osman recebeu lançamento longo e obrigou o goleiro colorado a fazer boa defesa. Já nos instantes finais, aos 37, Clayson cobrou escanteio e, por pouco, Marllon não desviou para o fundo das redes. Depois, nos acréscimos, Pepê entrou livre na entrada da área e chutou com muito perigo à esquerda da meta defendida por Daniel.

O Inter, que fez muitas modificações ao longo da etapa complementar, teve a melhor chegada com Caio Vidal, ainda aos 17 minutos, que finalizou de dentro da área no meio do gol e viu Walter segurar.