CRB vence Santa Cruz na segunda rodada da Copa do Nordeste

Twitter Oficial/Santa Cruz FC CRB aproveitou jogo em casa para conquistar a primeira vitória no Nordestão

A segunda rodada da Copa do Nordeste seguiu nesta quarta-feira (29) com uma partida de dois times em busca da primeira vitória e essa ficou com o CRB-AL. O Galo recebeu o Santa Cruz-PE em Maceió e venceu por 1 a 0. Com o resultado, o time alagoano tem três pontos e aparece na terceira posição do Grupo A. O Santinha, com um, ocupa o sétimo lugar do Grupo B.

O jogo

No primeiro tempo da partida no Estádio Rei Pelé, o CRB até que trocou muitos passes, mas não criou boas chances para sair na frente. Na mais promissora, Carlos Jatobá chutou forte, viu a bola desviar em William Alves e quase enganar o goleiro Maycon Cleiton. O Santa Cruz, sem pressionar, só se destacou no contra-ataque puxado por Pipico, que fintou Xandão, mas foi parado por Claudinei na sequência.

Na volta do intervalo, o Galo seguiu chegando melhor ao ataque. Até que, aos nove minutos, Igor recebeu cruzamento da direita, ajeitou de peito para Rafael Longuine dominar no meio da área e mandar de canhota para o gol, fazendo o gol do jogo. Aos 15, Xandão foi expulso por falta dura em cima de Paulinho, mas o CRB continuou levando perigo. Logo na sequência, Lucas Mendes fez boa jogada individual, se livrou de três marcadores, chutou cruzado e viu a bola passar raspando na trave direita de Maycon Cleiton.

Em vantagem numérica, o Santa Cruz conseguiu ficar com a posse de bola, mas não foi efetivo. Júnior tentou alguns cruzamentos, mas sempre sendo cortado pela defesa do Galo. E, já nos minutos finais, Fabinho encheu o pé do meio da rua, mas Edson Mardden mandou para escanteio, garantindo o placar favorável ao CRB.