CRB, Botafogo e Figueirense vencem na abertura da rodada da Série B

Itawi Albuquerque/AGIF/CBF Vitória em casa deixa CRB no G4 provisoriamente

Quatro jogos abriram nesta sexta-feira (2) a 13ª rodada da Série B do Brasileirão. Em Florianópolis o Figueirense-SC goleou o Oeste-SP por 4 a 1 e deixou a zona de rebaixamento. Já em Maceió, o CRB-AL bateu o Avaí-SC por 3 a 1 e entrou no G4 da competição. Já em Ribeirão Preto, o Botafogo-SP venceu o vice-líder Paraná Clube-PR por 1 a 0. O único empate do dia foi o 1 a 1 entre Operário-PR e Vitória-BA.

Maceió

Deu CRB no Rei Pelé. Partindo para cima, o Galo abriu o placar aos 21 da etapa inicial: Iago Dias aproveitou bola alçada na área e, de cabeça, mandou para o fundo das redes. Mais tarde, na segunda etapa, Iago Dias apareceu de novo na área e marcou o segundo.

Três minutos depois, aos 19, o Avaí descontou com Diego Torres, quando o meia recebeu na intermediária e soltou a bomba. Golaço. Mas a reação da equipe catarinense parou por aí. Aos 35, Rildo se antecipou na área após cobrança de escanteio e fez o terceiro do CRB, decretando o 3 a 1.

Com o resultado, o CRB entra no G-4 da Série B, aparecendo agora em quarto, com 20 pontos. Já o Leão é o 10º, somando 16 pontos.

Florianópolis

Goleada importante do Figueira em Santa Catarina. No Orlando Scarpelli, a equipe do técnico Elano recebeu o Oeste-SP, venceu por 4 a 1 e deixou a zona de rebaixamento da Série B.

O primeiro gol aconteceu logo aos quatro minutos de jogo. Bem posicionado na área, o jovem Brunetti subiu e foi certeiro em bola que veio de escanteio: 1 a 0 Figueira. Logo mais, aos 12, o time da casa ampliou. Dudu cobrou pênalti com categoria e fez o segundo. Na marca dos 30 se deu o único gol do Oeste na partida, quando o zagueiro Renan Fonseca aproveitou vacilo da defesa e guardou.

Já no segundo tempo, aos 17, Marquinho cobrou escanteio e Sidimar mandou contra o próprio gol, fazendo o terceiro do Figueirense. Mais tarde, na casa dos 34 minutos, Diego Gonçalves bateu falta venenosa e deu números finais ao placar: Figueira 4 a 1. Com o resultado, a equipe catarinense sobe para a 14ª colocação, com 13 pontos. O Rubrão segue em 20º, com seis somados.

Ponta Grossa

Joao Vitor Rezende Borba/AGIF/CBF Operário e Vitória ficaram iguais em Ponta Grossa

Um gol pra cada lado no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). As emoções ficaram todas para a etapa final. Logo aos oito, Carleto cruzou na área e Ewandro abriu o placar para o Rubro-Negro. O duelo parecia terminar com triunfo do Leão. Mas, aos 46 minutos, Jefinho aproveitou bom cruzamento e, de cabeça, fez o gol do Fantasma.

Com o resultado, o Operário-PR fica em nono , com 18 pontos. O Vitória aparece logo à frente, em oitavo, também com 18 somados.

Ribeirão Preto

Primeiro tempo de vantagem e gol relâmpago do Botafogo-SP em Ribeirão Preto (SP). Logo no primeiro minuto de jogo, Rafinha aproveitou sobra dentro da área e, de cabeça, mandou para o fundo das redes. E o time da casa ainda poderia ter feito o segundo na etapa inicial, não fosse o goleiro Alisson defender pênalti cobrado por Matheus Anjos.