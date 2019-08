Corrida do Facho abre festividades do aniversário de Campo Grande

Exército Brasileiro A Corrida do Facho acontece desde 1960, quando na época, participavam apenas unidades militares

Com largada marcada na Rua 13 de Maio com avenida Afonso Pena, a Corrida do Facho, abre as festividades de 120 de Campo Grande, na segunda-feira (26). São 7 equipes femininas, somando 49 atletas, e 11 equipes no masculino com 132, total de 181 atletas.



Os competidores homens percorreram 10 mil metros e as mulheres 5 mil metros, sendo mil metros por cada integrante, e para vencer a prova, os atletas tem que finalizar em menor tempo.



A largada da prova feminina será às 6 horas e da prova masculina será às 7 horas. Conforme a assessoria o controle do percurso da prova será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e fiscais de pista. A prova terá um posto de entrega de bastões nas imediações da Rua 13 de Maio, esquina da Av. Afonso Pena.



Corrida

Tradicional em campo Grande, a Corrida do Facho ganhou, em 2018, a inclusão de provas femininas depois de mais de 40 anos de competição. “Estamos sempre ouvindo a comunidade e oferecendo cada vez mais oficinas de esporte e lazer, além de eventos esportivos, e a inclusão das provas femininas é mais uma das metas cumpridas”, disse o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.