Conmebol atualiza tabela da Libertadores com jogos em setembro

Twitter Oficial/Conmebol Primeira fase continua no dia 15 de setembro e termina no dia 22 de outubro

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou na última semana que a Copa Libertadores retorna no dia 15 de setembro, com a terceira rodada da fase de grupos. Nesta segunda-feira (20), a entidade atualizou a tabela com os jogos que serão disputados na fase de grupos. O torneio continental foi paralisado ainda em março por causa da pandemia da covid-19, com a conclusão de apenas duas rodadas. Na tabela ajustada, a primeira fase termina nos dias 21 e 22 de outubro.

Os jogos

A terceira rodada conta com a participação de todos os times brasileiros na competição. O primeiro a entrar em campo é o Athletico-PR, que fora de casa no dia 15, terça-feira, pega o Jorge Wilstermann-BOL a partir das 18h15 (MS). Na mesma data o Santos mede forças com o Olimpia-PAR, a partir das 20h30 (MS), na Vila Belmiro.

O Internacional volta a campo no dia 16, quando recebe o America-COL, no Estádio Beira Rio, às 18h15 (MS). Neste mesmo dia dois brasileiros jogam fora de casa a partir das 20h30 (MS): o Grêmio enfrenta a Universidad Católica-CHI em Santiago e o Palmeiras pega o Bolívar-BOL em La Paz.

Já no dia 17, o São Paulo tem um enorme desafio, pois, a partir das 18h (MS), recebe o River Plate-ARG no Estádio do Morumbi. Por fim, o atual campeão Flamengo vai até o Equador medir forças com o Independiente del Valle-EQU a partir das 20h (MS).