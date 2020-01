Brasil tem dificuldade, mas bate Peru na estreia do Pré-Olímpico

Lucas Figueiredo/CBF Paulinho (7), no primeiro tempo, marcou o gol da vitória brasileira sobre o Peru

Fácil não foi, mas a Seleção Brasileira começou com vitória a busca por vaga nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Neste domingo (19), o Brasil estreou no Pré-Olímpico da Colômbia batendo o Peru por 1 a 0, gol de Paulinho. Na outra partida do Grupo B, o Uruguai venceu o Paraguai, também pelo placar mínimo e os dois vencedores começam liderando a chave e se enfrentam na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (MS).

O jogo

A Seleção Brasileira foi soberana durante toda a etapa inicial no Estádio Centenário de Armênia. A primeira finalização brazuca veio pelos pés de Antony, aos 11 minutos de bola rolando. Logo na sequência, depois de boa troca de passes, Bruno Guimarães cruzou com perigo, mas viu o goleiro Sólis fazer boa intervenção. Aos 15, Paulinho fez grande jogada pela esquerda, tocou para o meio e Yuri Alberto chegou chutando forte por cima da meta peruana. Três minutos depois, o capitão Bruno Guimarães teve nova chance e mais uma vez Sólis salvou os adversários.

Sem diminuir o ritmo, o Brasil seguiu pressionando. Antony, aos 34, arriscou de fora da área e também parou no arqueiro peruano. Até que, já na marca dos 42, Paulinho, enfim fez valer a pressão verde e amarela. Bruno Guimarães deu belo passe em profundidade para o atacante, que quase sem ângulo, mandou para o fundo das redes. Nos acréscimos do primeiro tempo, Robson Bambu achou Antony dentro da área, o camisa 11 bateu rasteiro e quase ampliou o marcador para a Seleção Brasileira.

Na volta do intervalo, a equipe peruana ensaiou uma reação em finalizações de Celi, Fuentes e Olivares, mas esbarrou tanto em Ivan quanto na falta de pontaria. Aos poucos, o Brasil retomou a posse de bola e passou a cadenciar o ritmo do jogo. Paulinho e Bruno Guimarães assustaram para o Brasil. Nos minutos finais do confronto, os peruanos foram para cima em busca do empate, mas a Seleção Brasileira soube se defender para garantir a primeira vitória no Pré-Olímpico.