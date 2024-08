Atlético marca no fim e garante vantagem sobre o São Paulo na Copa do Brasil

Rogério Vidmantas

Rubens Chiri/São Paulo FC Jogo no Morumbis foi de poucas oportunidades e o Galo aproveitou a última, nos acréscimos, para garantir a vitória

A fase de quartas de final da Copa do Brasil começou com vantagem do Galo. Pela rodada de ida, nesta quarta-feira (28), o Atlético Mineiro visitou o São Paulo e, com gol no fim de Battaglia, venceu por 1 a 0, garantindo a vantagem do empate para a volta, no dia 12 de setembro, em Belo Horizonte. O Tricolor precisa obrigatoriamente da vitória para, pelo menos, levar a disputa para os pênaltis.

A partida no Estádio do Morumbi começou estudado e com poucas chances reais de gol. A primeira boa chegada surgiu apenas aos 18 minutos, quando Wellington Rato tabelou com Calleri e chutou de fora da área, para uma boa defesa de Everson. O Atlético respondeu em seguida, quando Hulk serviu Scarpa, que ficou mano a mano com Arboleda e chutou para defesa de Rafael. A última boa chance foi novamente de Rato, que aos 33 chutou forte e Everson defendeu mais uma. Entretanto, a primeira etapa terminou sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. Aos três minutos, Rato novamente arriscou de longe, e mais uma vez parou em Everson. Aos dez, foi a vez de Scarpa tentar o olímpico e Calleri tirar na hora certa. Entretanto, o jogo voltou a esfriar.

O São Paulo voltou a levar perigo ao adversário somente aos 27, quando Calleri recebeu na direita, invadiu a área, mas chutou em Everson. Aos 43, foi a vez de Bobadilla cruzar para Lucas, que sozinho, mandou para fora. Porém, quando o time da casa dominava a partida, já nos acréscimos, Scarpa bateu falta na direção de Battaglia, que de cabeça, mandou no canto e garantiu a vitória do Galo na capital paulista.

