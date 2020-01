ABC enfrenta o Grêmio na segunda fase da Copa São Paulo

Guilherme Borges/GloboEsporte.com ABC avançou para segunda fase ao vencer o São Raimundo em disputa direta por vaga

A classificação do União ABC para a segunda fase da Copa São Paulo Juniores foi muito comemorada pelos jogadores nos vestiários no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, após a vitória por 4 a 2 sobre o São Raimundo-RR. Agora, o desafio do time campo-grandense para seguir na competição é ainda maior. O adversário será o Grêmio, um dos clubes mais tradicionais do país, também nas categorias de base.

A tabela detalhada da segunda fase só deve ser divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) após o encerramento da fase de grupos, nesta sexta-feira (10). Como foi o segundo colocado da sua chave, o ABC deve se deslocar para Mogi das Cruzes, já que o Grêmio foi o primeiro colocado do grupo e mantém a sede.

Campanhas

A classificação do ABC em sua segunda participação na Copa São Paulo foi na base da recuperação. Na estreia, enfrentou a Chapecoense-SC e foi goleado por 5 a 1, o que praticamente obrigava o time a vencer os jogos que restavam e foi o que aconteceu. Primeiro bateu o União Suzano, time da casa, por 2 a 1 e, na terceira rodada, jogou em desvantagem com o São Raimundo-RR que havia segurado um empate sem gols com a Chape e levou a melhor e a classificação na segunda posição com seis pontos, contra sete do time catarinense que terminou na liderança do Grupo 22.

O cruzamento será com os times do Grupo 21, disputado em Mogi das Cruzes. O Grêmio terminou em primeiro com sete pontos ao vencer o Real-DF por 2 a 0, empatar com o Juventus-SP em 1 a 1 e golear o União Mogi por 4 a 0. A segunda vaga é do Real que joga contra a Chapecoense a próxima fase.