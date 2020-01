UFMS libera primeira chamada de convocados no Vestibular

Deurico/Capital News Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Foi divulgado a lista de convocados para a primeira chamada no Vestibular da UFMS deste ano. As matrículas podem ser feitas a partir desta quarta-feira (29) até o dia 4 de fevereiro.



Também foi divulgado os aprovados do Programa de Avaliação Seriada Seletiva, 3ª Etapa.



Os horários para se fazer as matrículas são das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. É preciso se dirigir a Secretaria Acadêmica da unidade a qual o curso é oferecido.





A falta de qualquer um dos documentos exigidos irá acarretar na perda da vaga. O recomendado é que o processo de matrícula seja feito no período da manhã, assim é possível se deslocar para pegar possíveis documentos que tenham sido esquecidos.





Uma Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração irá avaliar candidatos que se matricularam para as vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas. Já para vagas destinadas a deficientes, a avaliação ocorrerá por meio de envio de documentos por e-mail, para depois ser analisado por uma Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração.



Nos editais é possível saber como acontece o processo de matrícula e quais documentos são necessários, além do endereço para entrega dos documentos e o cronograma completo de convocações.



Confira aqui a primeira chamada do Vestibular.