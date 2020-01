Policiais penais do MS recebem curso de capacitação de vigilância e escolta

Divulgação/ MSGOV

Policiais penais do Mato Grosso do Sul estão sendo capacitados para atuação em vigilância de muralhas e escolta, com o Curso de Armamento e Tiro, Vigilância e Escolta (1º CAVE), pela Penitenciária Federal de Campo Grande.



Com atividades teóricas e práticas, o curso é ministrado pela Escola Penitenciária da Agepen (Espen), em conjunto com o Comando de Operações Penitenciárias (Cope), onde é ensinado o mecanismo, tipos, classificação e o funcionamento das armas de fogo, além de manusear.



A outra parte do curso é a capacitação em escolta a pé e embarcado,aprendendo o posicionamento e função de cada membro da equipe na escolta.



Conforme o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, os policiais penais serão os primeiros capacitados, para atuarem no Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado da Gameleira.