Suzano finaliza 2020 com movimentação estimada em R$ 481 milhões

Divulgação/Assessoria Suzano

Aproximadamente 30% das compras da empresa são feitas com empresas de Três Lagoas e região, índice que se manteve durante a pandemia. A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, manteve seu compromisso com o desenvolvimento social das comunidades em que atua e fechou o ano de 2020 com a movimentação de R$ 481 milhões com a aquisição de bens e serviços na economia de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria, a estimativa do Programa de Fornecedores da empresa corresponde a um acréscimo de R$ 4 milhões em comparação a 2019, quando foram movimentados cerca de R$ 477 milhões em compras de micro e pequenas empresas locais, mesmo diante de um cenário de pandemia.

“A Suzano acredita no fortalecimento dessa cadeia de valor localmente. Faz parte dos nossos valores promover o desenvolvimento social nas regiões onde atua e, por isso, buscamos priorizar micro e pequenas empresas regionais, o que se manteve durante o período de pandemia do novo coronavírus. Tivemos várias frentes de atuação voltadas para a manutenção da sustentabilidade local diante da pandemia, entre elas ações que incluíram nossos fornecedores”, destaca Gustavo Salvador, coordenador de Suprimentos da Suzano.

Dentre as ações adotadas pela empresa para o fortalecimento da economia local e colaborar com a redução dos impactos gerados pela pandemia, estão: ações de antecipação de valores de pedidos de compra e a manutenção dos pagamentos de empresas terceiras.

Atualmente, cerca de 30% das aquisições de bens e serviços da Suzano são de fornecedoras locais, boa parte delas, micro e pequenas empresas. Neste ano, 70 empresas da região forneceram bens e serviços para a Unidade de Três Lagoas. Somando os dois últimos anos, foram quase R$ 1 bilhão em negócios firmados com fornecedores de Três Lagoas e região, R$ 958 milhões, o que corresponde a uma média de R$ 39,9 milhões ao mês em negócios com empresários regionais.