Segue desconto de 15% no IPVA à vista

Edemir Rodrigues / Governo de MS Proprietários de veículos automotores, dos quais são exigidos emplacamento, devem pagar o IPVA

Pagamentos à vista no IPVA garantem desconto de 15%, até o dia 31 de janeiro. São mais de 1,1 milhões de carros circulando em Mato Grosso do Sul, que devem pagar o imposto.



Os carnês já foram enviados por correspondência aos proprietários dos veículos. Para quem não recebeu e não está com o boleto para realizar o pagamento, deve imprimir a segunda via do boleto pela internet, no autoatendimento do IPVA.



Já para o parcelamento, não há descontos. No Mato Grosso do Sul, os descontos foram mantidos iguais aos do mesmo período do ano passado, porém caminhão, ônibus, micro-ônibus e veículos de passeio novos permanecem isentos pelo primeiro ano.



Conforme divulgado pela assessoria, as alíquotas para veículos usados são de 2% para caminhão, ônibus, motos, triciclos e quadriciclos; de 2,5% para embarcações e aeronaves; 3% para aeronaves e lanchas esportivas, como jet-skis, motor-home e kart; 3,5% para carros de passeio; 4,5% para carros de passeio com capacidade de até oito passageiros, que utilizem óleo diesel; e de 7% para veículos de corrida. Para frotistas, a redução também permanece inalterada.