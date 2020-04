Preço do ovo de páscoa em Dourados varia até 140%, diz pesquisa

Tamanho do texto

Agência Brasil/Reprodução

O Procon e a Prefeitura de Dourados fizeram nessa quinta-feira (2) a primeira pesquisa de preços dos produtos mais consumidos na Semana Santa – chocolates e peixes. Foram pesquisados 138 itens em 13 estabelecimentos da cidade.

Nos preços dos chocolates, a pesquisa detectou que o produto com maior diferença de preço foi o Chocolate Trufa Sortida 138g, encontrado a R$ 14,99 e a R$ 36,10, diferença de 140,83%. Já o Ovo Sonho de Valsa 357 g teve diferença de 84,64% entre o menor e o maior preço.

Dezessete ovos de páscoa apresentaram diferença superior a 30% entre o menor e o maior preço.

Em relação ao preço de peixes houve, nesta pesquisa, diferença de 307% (tambaqui kg) entre o estabelecimento com menor e maior preço. Já o filé de tilápia 800g apresentou diferença de 137%, e o Filé de Merluza 800g foi encontrado com menor preço de R$ 14,98 e maior preço de R$ 29,99, diferença de 100%.

Em relação aos complementos uma grande diferença foi encontrada no Leite de Coco 200 ml, com 357,98% do menor preço para o maior preço.

O Procon orienta os consumidores a compararem o preço antes da compra e verificarem a qualidade e a conservação dos produtos.