Petrobras reduz novamente os preços da gasolina e do diesel

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Redução pode não afetar valor final para consumidores

Petrobras decide reduzir os preços da gasolina e do diesel para distribuidoras brasileiras. O reajuste deve valer a partir desta sexta-feira (24), com redução de 1,5% no preço da gasolina e 4,1% no litro do diesel.



Essa é a segunda redução feita neste ano, já havia sido feita uma redução de 3% nos valores dos dois combustíveis no dia 14 deste mês.



Conforme pronunciamento da empresa, os ajustes nos preços dos combustíveis depende do mercado de importação do produto, formado pelas cotações internacionais desses produtos mais os custos que os dos importadores, como transporte e taxas portuárias, por exemplo.



Já o preço final que o consumidor irá pagar, pode ou não influenciado pela mudança, pois o valor de compra das distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor. Conforme a legislação brasileira, o mercado de combustíveis possui livre gestão de preços, uma vez que também é preciso levar em conta tributos, distribuidores, revendedores e produtores de biocombustíveis.